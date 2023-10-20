حماس تطلق سراح محتجَزتَيْن أمريكيتَيْن استجابةً لجهودٍ قطريةٍ

غزة – أعلن أبو عبيدة، الناطق باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، إطلاق محتجَزتَيْن أمريكيتَيْن (أُم وابنتها) لدواعٍ إنسانية؛ استجابةً لجهودٍ قطريةٍ.

وقال أبو عبيدة، عبر حسابه على تلجرام: إن إطلاق المحتجزتين جاء أيضًا لنُثبِت للشعب الأمريكي والعالم أن ادعاءات بايدن وإدارته الفاشيّة هي ادعاءاتٌ كاذبةٌ لا أساس لها من الصحة.

وسبق أن أعلن أبو عبيدة أن عدد الأسرى الصهاينة في غزة يتراوح بين 200-250 منهم 200 لدى كتائب القسام.

كما كشف أن كتائب القسام تبين لها وجود محتجزين آخرين من جنسيات أخرى يجري التحقق منهم، ومن يثبت أن ليس له علاقة بالأعمال الحربية هم ضيوف في غزة سيجري إطلاقهم عندما تتاح الظروف الأمنية.

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