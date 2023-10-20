استشهاد صهيب الصوص وعدي منصور برصاص العدو في بيتونيا وحوارة

الضفة الغربية – استشهد فلسطينيان، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، وهجوم المستوطنين على أنحاء متفرقة من الضفة الغربية، وذلك خلال مشاركتهم في مسيرات سلمية تنديدا بعدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة.

فقد استشهد الطفل صهيب إياد محمد الصوص (15 عاما) متأثرا بجراحه الحرجة التي أصيب بها برصاص الاحتلال الحي في الصدر، صباح اليوم الجمعة، في بلدة بيتونيا، غرب رام الله، وسط الضفة الغربية.

كما استشهد الفتى عدي فواز منصور (17 عاما) برصاص الاحتلال، قرب حاجز حوارة جنوب نابلس، شمال الضفة الغربية.

وفي البيرة، وسط الضفة الغربية، أصيب 8 فلسطينيين بالرصاص الحي خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال عند المدخل الشمالي للمدينة، وجرى نقلهم إلى مجمع فلسطين الطبي.

وتشهد مدن الضفة الغربية مسيرات منددة بعدوان الاحتلال المستمر على قطاع غزة منذ السابع من الشهر الجاري، والذي أدى إلى استشهاد أكثر من 4137 فلسطيني في غزة، و83 في الضفة الغربية وجرح أكثر 13 ألف آخرين، واعتقال نحو 5 آلاف فلسطيني في الضفة الغربية.