مجزرة في مخيم نور شمس بطولكرم.. 10 شهداء بقصف تجمع مدنيين بينهم أطفال في محيط مسجد بمسيرة انتحارية/ فيديو

طولكرم – قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن أربعة فلسطينيين استشهدوا في العدوان الإسرائيلي على مخيم نور شمس في طولكرم، ما يرفع حصيلة الشهداء في المخيم، منذ صباح اليوم الخميس، إلى 5 شهداء.

كما أفادت مصادر محلية، بأن عدد الشهداء قد يرتفع إلى 10 شهداء، بوجودِ عدد من الشهداء الذين لم تتكن سيارات الإسعاف من الوصول إليهم في حي المنشية بالمخيم.

وأفادت المصادر، أن طائرة انتحارية إسرائيلية استهدفت مجموعة من الأطفال والمدنيين بمحيط مسجد في مخيم نور شمس في طولكرم، ما أدّى لاستشهاد 9 وإصابة آخرين، ومع منع الاحتلال لدخول مركبات الإسعاف وضع الأهالي مجموعة من الجثامين داخل المسجد.

في الأثناء، ما زالت الاشتباكات بين المقاومين وقوات الاحتلال داخل مخيم نور شمس جنوب شرق طولكرم متواصلة، وسط تعزيزات دفع فيها الاحتلال نحو المخيم.

وقالت كتائب القسام – طولكرم: “يخوض مجاهدونا في مخيم نور شمس مع فصائل المقاومة اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال الصهيوني التي تحاصر المخيم منذ فجر اليوم، حيث استهدف مجاهدونا آليات الاحتلال بالعبوات الناسفة التي أوقعت إصابات مؤكدة.”

وأعلنت سرايا القدس – كتيبة طولكرم: إن وحدة الهندسة تفجر عدد من العبوات الناسفة في جرافات وآليات الاحتلال العسكرية على محور المنشية وتحقق إصابات مباشرة.

حصار واقتحام منذ الفجر

ومنذ ساعات الفجر، ينفذ الاحتلال عملية عسكرية من خلال مداهمة منازل المخيم واجراء تحقيقات ميدانية تنفذها مخابرات الاحتلال،

وقال شهود عيان، إن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم بعدد كبير من الآليات العسكرية والجرافات، وشرعت بتدمير ممتلكات وتجريف شوارع وبنى تحتية، ونشر القناصة داخل البنايات المرتفعة، وأشاروا إلى حدوث انقطاع في الكهرباء والإنترنت جرّاء تدمير الشبكات من قبل الجرافات.

وبحسب الشهود، فقد أغلقت القوات الإسرائيلية مداخل المخيم بسواتر ترابية وفرضت منعًا للتجوال، كما اعتقلت 10 فلسطينيين على الأقل، بينما يعمل على اقتحام عدد كبير من المنازل.

واقتحمت قوات الاحتلال مخيم نور شمس فجرا، وسط اشتباكات مسلحة عنيفة مع المقاومين، استشهد خلالها الفتى طه محاميد (16 عامًا) برصاص قوات الاحتلال، وأصيب والده أثناء محاولته إنقاذه بعد إصابته.

وتصدى مقاومون للاقتحام قوات الاحتلال، واستهدفوا تمركزات الاحتلال على عدة محاور داخل مخيم نور شمس بصليات كثيفة من الرصاص والعبوات المتفجرة وحققوا الإصابات المباشرة.

وعمد الاحتلال إلى تشديد الإجراءات العسكرية في محافظة طولكرم، حيث إغلاق شارع نابلس، وإعلان مخيم نور شمس منطقة عسكريّة مغلقة، إلى جانب إغلاق شارع فرعون وتحويل حاجز شوفة إلى منطقة عسكريّة مغلقة.

وقامت مساجد مخيم نور شمس ببث التكبيرات تزامناً مع استمرار اقتحام قوات الاحتلال للمخيم منذ 10 ساعات.

ونفذت قوات الاحتلال حملات دهم للعديد من المنازل في حارات المخيم، تخللها اعتقال تسعة فلسطينيين على الأقل، والتحقيق ميدانيا مع آخرين، عُرف منهم: الأسيران المحرران الشقيقان براء وعبد الرحمن قرعاوي نجلي النائب في المجلس التشريعي فتحي قرعاوي، وعز الدين أبو دية، وسامر جابر، وعلي جابر، ومحمود جابر، وعماد جابر.

والشهيد محاميد أصيب برصاص قناص من جيش الاحتلال خلال اقتحام المخيم، منوهًا إلى أن جيش الاحتلال منع مركبات الإسعاف من الوصول له أو تقديم العلاج وتركه ينزف، وهو ما أفاد به مستشفى “ثابت ثابت” الحكومي بمدينة طولكرم، بارتقاء محاميد متأثرًا بإصابته، بعد أن ترك لمدة ساعة كاملة ينزف على الأرض.

ونصبت قوات الاحتلال حواجز عسكرية عند المفترقات الرئيسة للمدينة، ومنعت حركة تنقل الفلسطينيين ومركباتهم، خاصة في شارع شويكة شمال طولكرم، والحي الغربي، وشارع فرعون جنوبا.

الاحتلال يعترف مقتل جندي وإصابة آخرين في المخيم

وقالت وسائل إعلام عبرية، نقلًا عن شرطة الاحتلال إن جنديًا قتل وأصيب آخرون في انفجار عبوة ناسفة بمخيم نور شمس في طولكرم، وأحدهم بحالة خطرة.

وأعلنت المصادر العبرية مقتل الضابط “مكسيم رزينكوف” من وحدة المستعربين خلال الاشتباكات التي وقعت مع المقاومين في مخيم نور شمس بطولكرم.

وأفادت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، في طولكرم أن مقاتليها استهدفوا قوات الاحتلال المتوغلة بالمخيم بعبوات ناسفة موقعين إصابات مؤكدة.

وقالت كتيبة طولكرم بسرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، إنها تمكنت من تفجير عبوات ناسفة في جرافات وآليات الاحتلال على محور المنشية وإنها حققت إصابات مباشرة.

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تغطية صحفية: لحظة تفجير الاحتلال لطائرة مسيرة مفخخة في مجموعة مدنيين بمخيم نور شمس في طولكرم. pic.twitter.com/ItpxBiypw6 — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) October 19, 2023