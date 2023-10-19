مجزرة في مخيم نور شمس بطولكرم.. 10 شهداء بقصف تجمع مدنيين بينهم أطفال في محيط مسجد بمسيرة انتحارية/ فيديو
أهم العناوين
جرينتش+2 07:45
مجزرة في مخيم نور شمس بطولكرم.. 10 شهداء بقصف تجمع مدنيين بينهم أطفال في محيط مسجد بمسيرة انتحارية/ فيديو
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني