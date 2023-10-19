داعياً العرب والمسلمين لطرد سفراء العدو وأمريكا.. أبو عبيدة: المقاومة مازالت تتحكم بمجريات الميدان والعدو في أسوأ حال
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جرينتش+2 11:28
داعياً العرب والمسلمين لطرد سفراء العدو وأمريكا.. أبو عبيدة: المقاومة مازالت تتحكم بمجريات الميدان والعدو في أسوأ حال
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