داعياً العرب والمسلمين لطرد سفراء العدو وأمريكا.. أبو عبيدة: المقاومة مازالت تتحكم بمجريات الميدان والعدو في أسوأ حال

أكد المتحدث الرسمي باسم كتائب القسام “ابو عبيدة”, في كلمة مسجلة بثت اليوم الخميس, أن الاحتلال الاسرائيلي في اسوأ حالاته منذ 75 عاماً مطمئناً الشعب الفلسطيني بأن المقاومة ما زالت تتحكم في مجريات حرب الميدان وتعرف متى تضرب.

وشدّد على أن كتائب القسام مستعدةً لمعركة طويلة واعداً العدو الاسرائيلي بدفع فاتورة الجرائم التي يرتكبها والتي ستكون فاتورة قاسية ومؤلمة عليه. لافتا الى أن دعم الادارة الامريكية للكيان الصهيوني لن ينجده.

وقال أبو عبيدة بأن معركة طوفان الأقصى تمتد لكل مكان يتواجد فيه عربي وحر ومسلم داعياً جميع احرار العالم للنفير والاحتشاد أمام سفارات العدو في الولايات المتحدة وفي كل دول العالم.

ودعا أبو عبيدة جماهير الامة العربية والاسلامية في كل مكان أن تدافع عن كرامتها وعن اقصاها وأن تنصر طوفان الاقصى الذي أتى للرد على جرائم الاحتلال الصهيوني وتدنيسه للمقدسات الاسلامية في القدس المحتلة.

وفي التفاصيل، دعا الناطق العسكري لكتائب القسام أبو عبيدة أحرار العالم للنفير والاحتشاد أمام سفارات العدو والولايات المتحدة في دول العالم.

وقال إن طرد السفراء من دولنا العربية والإسلامية وإغلاقها هو أقل ما يمكن أن تفعله الشعوب.

ولفت أبو عبيدة إلى أن الاحتلال في أسوأ حالاته منذ 75 عامًا، ودعا الأمة العربية والإسلامية لاستغلالها، مدافعين عن كرامتها وأقصاها.

ووعد أبو عبيدة، في كلمة مسجلة مساء اليوم الخميس 19 أكتوبر\تشرين الأول، الاحتلال أن فاتورة الحساب معه ستكون قاسية ومؤلمة، ولن يمرر القسام جرائم الاحتلال ضد الأقصى والفلسطينيين.

وطمأن أبو عبيدة بأن المقاومة ما زالت تتحكم في مجريات الميدان وتعرف متى تضرب، وأنها مستعدة لمعركة طويلة.

وشدد أبو عبيدة أنه “لن تستطيع قوة في العالم أن تقضي على قوتنا، وأن دعم الإدارة الأمريكية للكيان الصهيوني لن ينجده أو يسعفه.”