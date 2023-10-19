بدء الانتشار الأمني على كافة الطرقات المؤدية لمناطق الأغوار



بدأ الانتشار الأمني على كافة الطرقات المؤدية لمناطق الأغوار، وفق مديرية الأمن العام، اليوم الخميس.

وقد جددت المديرية، في بيان، دعوتها للجميع بالتقيد بأماكن التجمع، والاستجابة والتعاون مع رجال الأمن العام في الميدان.

قناة المملكة