يسقط بايدن.. إستقالة مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأمريكية، ومتظاهرون يقتحمون الكونغرس لوقف "حرب الابادة" في غزة
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جرينتش+2 03:31
الملك والسيسي يعلنان، اليوم الخميس، موقفاً موحداً حول رفض أية محاولة للتهجير القسري للفلسطينيين إلى الأردن أو مصر
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