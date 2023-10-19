العدو يخلي سفاراته في البحرين والأردن والمغرب ومصر وتركيا

قررت حكومة الاحتلال الإسرائيلي إخلاء أطقم سفاراتها في في البحرين والأردن والمغرب ومصر وتركيا، على خلفية تداعيات عملية “طوفان الأقصى”، والعدوان المستمر على قطاع غزة.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الخميس، أنه “تقرر إخلاء سفارات تل أبيب في البحرين، والأردن، والمغرب، ومصر، وتركيا، دون التطرق إلى الإمارات”.

وتزامن هذا الإعلان مع مظاهرات غاضبة في الدول المذكورة أعلاه، استهدفت جلها سفارة الاحتلال الإسرائيلي فيها.

كما شمل القرار، “تحذير موظفي 20 سفارة للاحتلال في أوروبا وأمريكا اللاتينية، وأمرهم بالبقاء في منازلهم”.

من جهتها، أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الخميس “تحذيرا أمنيا عالميا” لرعايا الولايات المتحدة، في الخارج طالبتهم فيه بتوخي الحذر.

وأشارت الوزارة إلى التوتر المتزايد في مواقع مختلفة من العالم واحتمال “شن هجمات على الأمريكيين واستهدافهم بأعمال عنف”.

وجاءت هذه التحذيرات وسط العدوان المستمر على قطاع غزة، والذي أسفر حتى اليوم عن استشهاد نحو 4 آلاف فلسطيني وإصابة 13 ألف آخرين، وواتخاذ الولايات المتحدة موقفا منحازا بشكل تام نحو الاحتلال الإسرائيلي.