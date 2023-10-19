يسقط بايدن.. إستقالة مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأمريكية، ومتظاهرون يقتحمون الكونغرس لوقف "حرب الابادة" في غزة
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العثور على سائحين ضلا الطريق في محافظة الطفيلة
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