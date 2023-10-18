داعية لالغاء الاتفاقيات معهما.. جماهير شعبية كبيرة من الأردنيين تشارك اليوم في وقفات قرب سفارتي العدوين الصهيوني والأمريكي/ فيديو

عمان – قدس برس

شاركت جماهير شعبية كبيرة من الأردنيين، اليوم الأربعاء، في الوقفات التي دعا لها “الملتقى الوطني لدعم المقاومة وحماية الوطن” (تجمع أردني يضم أحزابًا ومؤسسات مجتمع مدني) للإضراب العام، والزحف نحو سفارتي الاحتلال والولايات المتحدة في عمّان، رفضاً للمجازر التي يركتبها الاحتلال في قطاع غزة، والتي كانت آخرها قصف المستشفى الأهلي في قطاع غزة، والتي ارتقى فيها أكثر من 500 شهيد.

فقد احتشد الآلاف منذ ساعات ظهر اليوم الأربعاء، قرب سفارة الاحتلال الاسرائيلي في منطقة الرابية بعمان، فيما منعت قوات الأمن جموع المحتجين من تخطّي الحاجز الذي شكّلته بمحاذاة ساحة مسجد الكالوتي.

وأكد المشاركون دعمهم المقاومة الفلسطينية في مواجهة قوات الاحتلال التي ترتكب المجازر بحقّ الشعب الفلسطيني في غزة وعموم الأراضي المحتلة.

وندد المحتجون بمشاركة الولايات المتحدة في العدوان ضدّ الفلسطينيين والأهل في قطاع غزة، مطالبين بطرد السفير الأمريكي وإلغاء اتفاقية الدفاع المشترك مع الولايات المتحدة.

وطالب المشاركون الحكومة بـ”اتخاذ موقف حازم تجاه الكيان الصهيوني، وطرد سفير الاحتلال، وإلغاء اتفاقية وادي عربة، والغاء اتفاقيات الغاز والماء مقابل الكهرباء”.

كما شارك مئات المحامين في مسيرة انطلقت، مساء الأربعاء من قصر العدل في العاصمة عمان، وصولاً إلى مجمع النقابات المهنية بمنطقة الشميساني، لينضم إليهم عشرات النقابيين في الاعتصام الحاشد الذي أقيم أمام مبنى المجمع.

وطالب المشاركون الحكومة بـ”إلغاء اتفاقية وادي عربة وكافة الاتفاقيات مع العدو الصهيوني، كما طالبوا بإلغاء اتفاقية الدفاع المشترك مع الولايات المتحدة الأمريكية”.

وفي ذات السياق، استجابت قطاعات واسعة لدعوة الإضراب تضامنا مع الأهل في قطاع غزة وتنديدا بالمجازر التي يتعرض لها على يد قوات الاحتلال الصهيوني، وآخرها مجزرة “مستشفى المعمداني” التي ارتكبتها قوات الاحتلال، أمس الثلاثاء، وارتقى على أثرها أكثر من 500 شهيد.

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