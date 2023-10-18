جراء مجزرة المستشفى المعمداني في غزة.. الغاء زيارة بايدن للاردن وعدم إقامة القمة الرباعية التي كانت مقررة غداً الأربعاء
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جرينتش+2 12:29
جراء مجزرة المستشفى المعمداني في غزة.. الغاء زيارة بايدن للاردن وعدم إقامة القمة الرباعية التي كانت مقررة غداً الأربعاء
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