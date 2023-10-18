بايدن يُكرر سفالاته: لو لم تكن إسرائيل موجودة لتعين علينا أن نخترعها، ولا ينبغي أن يكون المرء يهودياً كي يكون صهيونياً
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تهتف:”يا فلسطين يا فلسطين/ قوة وعز ليوم الدين”.. المظاهرات تجتاح محافظات وجامعات مصرية للتنديد بمجزرة مستشفى المعمداني/ 6 فيديو
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