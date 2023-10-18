تهتف:”يا فلسطين يا فلسطين/ قوة وعز ليوم الدين”.. المظاهرات تجتاح محافظات وجامعات مصرية للتنديد بمجزرة مستشفى المعمداني/ 6 فيديو

في خطوة نادرة في ظل عهد النظام الحالي، اجتاحت محافظات وجامعات مصرية مظاهرات حاشدة، اليوم الاربعاء، للتنديد بـ”المجزرة” الإسرائيلية في “المستشفى المعمداني” بقطاع غزة والتي خلفت مئات القتلى والجرحى.

وقد ردد المتظاهرون هتافات “بالروح بالدم نفديك يا أقصى”، “يا فلسطين يا فلسطين قوة وعز ليوم الدين”، ” لا نقب ولا سيناء.. فلسطين كاملة لينا”

وتركزت المظاهرات في الجامعات، بينما شهدت المحافظات خروج مسيرات شعبية، وطالب المتظاهرون المجتمع الدولي بالتدخل الفوري، لإيقاف الاعتداء الغاشم على الشعب الفلسطيني.

والأربعاء، قال المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة أشرف القدرة أن حصيلة ضحايا مجزرة المستشفى المعمداني “بلغت471 شهيدا ولازالت 28 حالة حرجة إضافة الى 314 إصابة بجراح مختلفة”.

مظاهرات من شوارع مصر اليوم 🇵🇸✌ pic.twitter.com/q4Og587K1F — 𝑹𝒂𝒏𝒊𝒂 𝑴𝒐𝒔𝒕𝒂𝒇𝒂 🇵🇸 (@Ronaahly) October 18, 2023

مظاهرات لدعم فلسطين من مدينه الاسماعيليه في مصر 🇵🇸 🇪🇬

محافظات مصر النهاردا كلها نزلت مظاهرات لدعم القضيه الفلسطنيه

ربنا معاهم وينصرهم 🙏 pic.twitter.com/1qra8YSjCc — Norhan Ali (@NorhanA54221514) October 18, 2023

مظاهرات شعب مصر في ميدان الحصري بالجيزة دعمًا لفلسطين#مجزرة_المستشفى_المعمداني pic.twitter.com/3VXwiru7Y5 — عائشة السيد – Aisha AlSayed (@aishaalsayed9) October 18, 2023

مع تزايد عدد المتظاهرين تضامن مع غزة، يتعالى الهتاف …لا نقب ولا سيناء..فلسطين كاملة لينا pic.twitter.com/xBv1OcgSpl — الاشتراكيون الثوريون (@RevSocMe) October 18, 2023

من وقفة نقابة الصحفيين تضامنًا مع غزة الآن.. اوعى يا مصري تخون أفكارك، كامب ديفيد عاري وعارك pic.twitter.com/uYEKjrnM2L — الاشتراكيون الثوريون (@RevSocMe) October 18, 2023