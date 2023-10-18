بمشاركة الآلاف.. وقفة تضامنية مع غزة والمقاومة، قرب السفارة الصهيونية بعمّان

شارك آلاف الأردنيين في وقفة، قرب السفارة الإسرائيلية في عمّان، تضامنا مع قطاع غزة، الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي منذ 12 يوما، مطالبين بوقفه.

وقد رفع المشاركون العلمين الأردني والفلسطيني، ونظم الوقفة فعاليات حزبية وشبابية في منطقة الرابية في غرب عمّان.، فيما شهدت المنطقة حضورا أمنيا مكثفا.

وتأتي الوقفة، بعد قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي لمستشفى المعمداني في غزة، واستشهد وجرح إثرها مئات الفلسطينيين، وسط تنديد عربي ودولي.

وما زالت تشهد ساحة مسجد الكالوتي بالقرب من السفارة الصهيونية بمنطقة الرابية استمرار هذه الوقفة الاحتجاجية لمتظاهرين من جموع الشعب الأردني الغاضب على الجرائم الصهيونية في غزة، ورفضا لمجزرة المستشفى الأهلي المعمداني بغزة والتي ارتقى فيها مئات الشهداء أغلبهم من النساء والأطفال.

ولبّى المشاركون الدعوات التي أطلقها الملتقى الوطني لدعم المقاومة وحماية الوطن، والفعاليات السياسية والحزبية والشبابية والاقتصادية للحشد والتوجه نحو سفارتي العدوّ الصهيوني والسفارة الأمريكية للتعبير عن الموقف الأردني المساند للشعب الفلسطيني أمام الهمجية والعربدة الصهيونية ومن خلفها الموقف الأمريكي المساند للإجرام والإرهاب الصهيوني.

وقد ردد المشاركون هتافاتٍ تدعو للنفير في كل العالم العربي والإسلامي لوقف نزيف الدم في غزة، والتعبير عن رفض العدوان الصهيوني الغاشم وتدفيع الكيان الصهيوني ثمن كل إجرامه عبر وقف التطبيع الرسمي معه وإلغاء كافة الاتفاقيات السياسية والاقتصادية.

ودعا الملتقى جموع الأردنيين للإضراب العام الشامل على كافة الأراضي الأردنية بدءاً من الساعة 12:00ظهراً تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على غزة ومجزرة مستشفى المعمداني التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي

وقال الملتقى في بيان صادرٍ عنه : “الإضراب يأتي رداً على المجاوز الصهيونية على أهلنا في قطاع غزة ودعا الملتقى ابناء الوطن بالزحف نحو السفارتين الصهيونية والأمريكية في العاصمة عمان”.

وقد منعت الأجهزة الأمنية المتظاهرين من التقدم والوصول إلى محيط السفارة الصهيونية، حيث وقعت احتكاكات وتدافع بين الحواجز الأمنية والمتظاهرين ونتج عنها بعض الاصابات بضيق التنفس.