بعد التدقيق.. 471 شهيداً جراء مجزرة مستشفى المعمداني

غزة – حدّثت وزارة الصحة في غزة، اليوم الأربعاء، حصيلة المجزرة الإسرائيلية التي استهدفت مستشفى المعمداني مساء امس الثلاثاء بواقع 471 شهيدا.

وقالت الوزارة، في بيان نشرته على صفحتها في فيسبوك نقلا عن متحدثها أشرف القدرة، إن “حصيلة ضحايا المجزرة الأكبر والأعنف التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي المجرم داخل المستشفى المعمداني بلغت 471 شهيدا ولا زالت 28 حالة حرجة إضافة الى 314 إصابة بجراح مختلفة”.

وفي التفاصيل، استشهد 471 شخصا بينهم أطفال وأصيب 314 آخرون بجروح وصفت حالة 28 منهم بالحرجة من جراء المجزرة التي ارتكبها الاحتلال في المستشفى الأهلي المعمداني،

وقد أثارت إدانات واحتجاجات دولية وعربية حول العالم، في وقت يتواصل العدوان على قطاع غزة وارتفاع حصيلة الشهداء والجرحى، ومعظمهم من الأطفال والنساء.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة إن العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ 12 يوما أدى إلى استشهاد 3478 شهيدا، وإصابة أكثر من 12 ألف شخص.

ويواصل الطيران الحربي للاحتلال الإسرائيلي غاراته المكثفة على مناطق مختلفة في قطاع غزة، والتي طالت بالأساس المناطق المأهولة.

ووسط القصف الكثيف، حث جيش الاحتلال سكان مدينة غزة على التحرك جنوبا، اليوم الأربعاء، قائلا في تحذير جديد بشأن الإخلاء إن هناك “منطقة إنسانية” تتوفر فيها مساعدات في “المواصي” الواقعة على بعد 28 كيلومترا أسفل ساحل القطاع الفلسطيني.

واعتبرت الوزارة، في بيانها، الأربعاء، أن “دخول الاحتلال الإسرائيلي في مرحلة استهداف المستشفيات وتجرئه على ارتكاب مجزة فاقت الوصف داخل حرم المستشفى المعمداني تهديد خطير للمنظومة الصحية”.

وأثار قصف مستشفى المعمداني بغزة إدانات شديدة في عواصم عديدة، مع اتهامات للمجتمع الدولي بالتواطؤ مع إسرائيل، ودعوات إلى ضرورة توفير حماية دولية للشعب الفلسطيني، تحت الاحتلال الإسرائيلي.

وكان هؤلاء الضحايا قد نزحوا إلى المستشفى ومحيطه تحت وطأة تحذيرات ودعوات من الجيش الإسرائيلي لإخلاء منازلهم.