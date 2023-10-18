لقاء منظمة التعاون الإسلامي يؤكد دعم ثبات شعب فلسطين على أرضه، ويطالبَ بوقف العدوان الإسرائيلي «الهمجي»
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بعد التدقيق.. 471 شهيداً جراء مجزرة مستشفى المعمداني
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