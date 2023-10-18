بدء التسجيل للدورة الشتوية 2024 لامتحان الشامل الأحد المقبل

أعلن رئيس جامعة البلقاء التطبيقية ورئيس اللجنة العليا للامتحانات أحمد العجلوني مواعيد التسجيل والامتحانات العملية والنظرية للدورة الشتوية 2024، حيث يبدأ تسجيل الطلبة لامتحان الشهادة الجامعية للدورة الشتوية 2024م اعتبارا من صباح الأحد الموافق 29 تشرين الأول الحالي، ولغاية نهاية دوام الأربعاء الموافق 29 تشرين الثاني المقبل.

وأشار إلى أن الامتحانات العملية لهذه الدورة ستبدأ اعتبارا من صباح الاثنين الموافق 11 كانون الأول المقبل ولغاية 20 كانون الأول.

وأضاف العجلوني أن موعد الامتحانات النظرية للدورة الشتوية 2024، سيكون بالنسبة الورقة الأولى يومي الأربعاء والخميس في 3-4 كانون الثاني من العام المقبل، فيما تكون الورقة الثانية الورقة الثانية يومي 6-7 كانون الثاني 2024،

وبين أن الورقة الثالثة ستعقد على ثلاثة أيام : الثلاثاء، والأربعاء، والخميس تواريخ 9-10-11 كانون الثاني 2024.

وتبدأ جميع الامتحانات العملية والنظرية عند الساعة التاسعة صباحاً، حيث تقوم وحدة التقييم والامتحانات العامة في الجامعة بتوزيع الطلبة على مراكز وأيام وجلسات الامتحانات بعد انتهاء عملية تسجيل الطلبة.

ويسمح للطالب بالانسحاب من الامتحان والاحتفاظ بحقه بترصيد أو استرداد الرسوم التي دفعها قبل تاريخ 7 كانون الأول 2023.

أما عن فئات الطلبة المسموح لهم بالتقدم لامتحان الشهادة الجامعية المتوسطة (الامتحان الشامل) للدورة الشتوية 2024 فهي المنتظم؛ من أنهى بنجاح دراسة كافة المواد الدراسية المقررة لتخصصه في العام 2022 فما بعد، ولم يسبق له التقدم للامتحان، فيتقدم للامتحان في كافة الأوراق النظرية والعملية لتخصصه وفقاً للخطة الدراسية التي قبل عليها.

والمعيد الراسب في الامتحان من العام 2022 فما بعد، على أن لا يتجاوز عدد مرات تقدمه للامتحان أربع مرات، فيجب عليه التقدم للامتحان في الأوراق التي رسب فيها، وبإمكانه اختيار أي ورقة أو أوراق نظرية وعملية من الأوراق التي نجح بها في آخر دورة امتحان تقدم بها لرفع معدله.

أما الناجح لرفع المعدل أو الناجح في امتحان الدورة الصيفية لعام 2023م فقط، ويرغب برفع معدله، فيتقدم للامتحان في أي ورقة من الأوراق المقررة لتخصصه وفقاً للخطة الدراسية التي تقدم بموجبها للدورة الصيفية 2023، بما في ذلك ورقة الامتحان العملي.

بالنسبة للمستنفد حقه، ففي الحالة الأولى “من لم يحقق متطلبات النجاح خلال سنتين من تخرجه، أو تقدم للامتحان أربع مرات خلال سنتين من تخرجه ولم يحقق متطلبات النجاح في الامتحان، أو من تقدم للدورة الصيفية 2023 ضمن فئة الناجح لرفع المعدل وبغض النظر عن نتيجته في الدورة الصيفية 2023، فيتقدم للامتحان بجميع أوراقه النظرية والعملية وعلى الخطط الدراسية المعمول بها حالياً (الخطط الجديدة 2017/2018 وما بعد)، ويعامل معاملة الطالب المنتظم من حيث عدد مرات التقدم للامتحان المسموح بها”.

أما الحالة الثانية: “الطالب الذي سبق له وأن تقدم للامتحان ضمن فئة (مستنفذ حقه) على الخطط الدراسية الجديدة وبجميع الأوراق، ولم يحقق متطلبات النجاح في الامتحان، يعامل معاملة الطالب المعيد، ويسمح له بالتقدم للامتحان لإعادة الأوراق التي رسب أو نجح فيها وعلى الخطة الدراسية التي تقدم بموجبها للامتحان شريطة ألاّ يكون قد مضى على تقدمه للامتحان ضمن فئة (مستنفذ حقه) سنتان، وألاّ يكون قد استنفد حقه في التقدم كمعيد (أي تقدم 4 مرات)”.

والحالة الثالثة: “يسمح للطالب المستنفد حقه الذي أنهى متطلبات التخرج على الخطط الدراسية القديمة ما قبل 2017/2018 أو الخطط الجديدة 2017/2018 التي تم تعديلها، بالتقدم للامتحان على الخطط الدراسية المعمول بها حالياً وفي التخصص النظير لتخصصه من حيث الاسم إن وجد، ويعامل معاملة الطالب المنتظم من حيث عدد مرات التقدم للامتحان المسموح بها، وفي جميع الحالات تصدر وحدة التقييم والامتحانات العامة المصدقات والوثائق للطلبة الناجحين بحسب اسم التخصص الذي تقدم الطالب بموجبه للامتحان”.