بعد ساعات من مجزرة المستشفى المعمداني.. الأزهر الشريف يناشد الأمة العربية والإسلامية دعم فلسطين بالعدة والعتاد
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جرينتش+2 12:36
بدء التسجيل للدورة الشتوية 2024 لامتحان الشامل الأحد المقبل
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