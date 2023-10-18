بايدن يؤكد “دعمه المطلق” لإسرائيل ويتبنى روايتها بشأن المجزرة في مستشفى المعمداني، ويندد بحركة حماس/ فيديو

تل أبيب – قال الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الأربعاء إن واشنطن ستزود إسرائيل بكل ما تحتاجه للدفاع عن نفسها، في الوقت الذي تشن فيه حربا على غزة وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

وقال بايدن، الذي وصل اليوم الأربعاء لإسرائيل واجتمع مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إن حماس أسوأ من تنظيم الدولة الإسلامية بعد “قتلها مدنيين إسرائيليين” في هجوم مباغت شنته في السابع من أكتوبر/تشرين الأول.

وأضاف أنه شعر “بالحزن والغضب” من “انفجار” في مستشفى في قطاع غزة أمس الثلاثاء قالت حماس إنه هجوم إسرائيلي قتل المئات من المدنيين الفلسطينيين، لكن بايدن قال إن “الجانب الآخر” هو المسؤول فيما يبدو عنه في إشارة لفصائل فلسطينية.

وبذلك، يكون الرئيس الأمريكي قد تبنى رواية إسرائيل بشأن المجزرة.

وقال بايدن إن 31 أمريكيا كانوا من بين أكثر من 1300 إسرائيلي قتلوا في هجوم حماس.

من جهته، شكر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بايدن على “دعمه المطلق” لإسرائيل في حرب غزة وقال إن هجوم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) قتل 1400 إسرائيلي.

وقال لبايدن، في تصريحات نقلها التلفزيون: “في السابع من أكتوبر قتلت حماس 1400 إسرائيلي وربما أكثر”. ودعا الدول للوقوف إلى جانب إسرائيل وهي تشن ما وصفها بأنها حرب “بين قوى الحضارة وقوى الهمجية”.

واعتبر نتنياهو أن زيارة بايدن لإسرائيل في وقت الحرب “مؤثرة جدا جدا”.

ووصل بايدن، اليوم الأربعاء، إلى إسرائيل في زيارة تضامن في اليوم الثاني عشر للحرب الدائرة بين الدولة العبرية وحركة حماس.

وتأتي زيارة بايدن غداة استشهاد مئات الأشخاص في مستشفى في قطاع غزة بقصف إسرائيلي. وأعرب بايدن امس الثلاثاء عن “حزنه العميق” لهذه المأساة.

ونزل بايدن من الطائرة وسط قوة أمنية كبيرة، وعانق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والرئيس إسحق هرتسوغ على المدرج.

ونقل مكتب هرتسوغ عنه قوله لبايدن: “مرحبا سيدي الرئيس. بارك الله فيكم على حماية إسرائيل”.

🚨عناق بين بايدن ونتنياهو في تل ابيب

pic.twitter.com/XvtdR1aPpg — اوبزيرفر | (@B667i) October 18, 2023