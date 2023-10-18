السيسي يحذر من التهجير القسري للفلسطينيين، لأن تهجيرهم من غزة لمصر سيؤدي لتهجيرهم من الضفة الى الأردن

حذّر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، من أن “تهجير” الفلسطينيين من قطاع غزة إلى مصر قد يؤدي إلى حدوث الأمر نفسه للفلسطينيين من الضفة الغربية المحتلة إلى الأردن.

وقال السيسي، خلال مؤتمر صحافي مع المستشار الألماني أولاف شولتس في القاهرة: “فكرة تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى مصر، يعني حدوث أمر مماثل وهو تهجير للفلسطينيين من الضفة الغربية إلى الأردن، وبالتالي تصبح فكرة الدولة الفلسطينية التي نتحدث عنها غير قابلة للتنفيذ”.

وأكد الرئيس المصري على أنه لا يمكن السماح بالتهجير القسري للفلسطينيين.

ومن جانبه، قال شولتس إن بلاده تريد مساندة جهود مصر لخفض “التوتر المتصاعد بين حماس وإسرائيل”. مضيفا “نريد العمل مع مصر لتخفيف العواقب الرهيبة للحرب”.

أ ف ب + رويترز