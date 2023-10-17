خامنئي مُهدداً: أميركا هي التي تقود العملية الإسرائيلية، ولا يمكن منع قوى المقاومة من الردّ إذا استمرت الجرائم في غزّة
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جرينتش+2 02:17
هل هي بداية صحوة عربية؟.. استقبال فاتر لبلينكن في العواصم العربية، ومقاومة غير متوقعة من ابن سلمان والسيسي
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