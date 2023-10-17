منتهى الاجرام.. وزارة الصحة في غزة عن تعلن وقوع 500 ضحية في غارة إسرائيلية على مستشفى الأهلي المعمداني/ فيديو

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، مساء اليوم الثلاثاء، أن ما يزيد عن 500 ضحية قد لقوا حتفهم، في استهداف الاحتلال مستشفى الأهلي المعمداني.

وقبل قليل، أعلنت وزارة الصحة في غزة وقوع 200 شهيد على الأقل في غارة إسرائيلية على ساحة مستشفى الأهلي المعمداني.

من جانبه، قال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن الاحتلال يرتكب جريمة حرب جديدة في قصف ساحة مستشفى الأهلي العربي.

وقبل قليل، أكد مراسل فضائية الجزيرة سقوط 6 شهداء وعدد من الإصابات في قصف إسرائيلي استهدف المستشفى المعمداني وسط مدينة غزة.

من جانبها، أعلنت وكالة الأونروا استشهاد 6 على الأقل في ضربة إسرائيلية لمدرسة تابعة لها في مخيم المغازي للاجئين بقطاع غزة.

تغطية اخبارية| لحظة قصف الاحتلال لمستشفى المعمداني في غزة، ما أدى لاستشهاد المئات. pic.twitter.com/4IRmWIAvpd — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) October 17, 2023

تغطية اخبارية| اللحظات الأولى بعد قصف الاحتلال لمستشفى المعمداني في غزة، ما أدى لاستشهاد المئات. pic.twitter.com/meaNMQTHWG — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) October 17, 2023