منتهى الاجرام.. وزارة الصحة في غزة عن تعلن وقوع 500 ضحية في غارة إسرائيلية على مستشفى الأهلي المعمداني/ فيديو
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جرينتش+2 07:51
منتهى الاجرام.. وزارة الصحة في غزة عن تعلن وقوع 500 ضحية في غارة إسرائيلية على مستشفى الأهلي المعمداني/ فيديو
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