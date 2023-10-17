خامنئي مُهدداً: أميركا هي التي تقود العملية الإسرائيلية، ولا يمكن منع قوى المقاومة من الردّ إذا استمرت الجرائم في غزّة
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جرينتش+2 02:17
في زيارة بالغة الخطورة.. بايدن يصل إسرائيل غداً لتأمين كل احتياجاتها، ثم ينتقل الى عمان للقاء الملك والسيسي وعباس معاً
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