مسيرة شعبية في عمان، اليوم الثلاثاء، نحو مبنى رئاسة الوزراء تنديداً بالمجازر الإسرائيلية، ودعما للمقاومة في غزة/ فيديو
أهم العناوين
جرينتش+2 10:15
عباس يغادر الاردن ويعلن الحداد على شهداء مجزرة مستشفى المعمداني 3 أيام
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني