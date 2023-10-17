عباس يغادر الاردن ويعلن الحداد على شهداء مجزرة مستشفى المعمداني 3 أيام

رام الله – أعلن رئيس دولة فلسطين محمود عباس الحداد العام لمدة ثلاثة أيام وتنكيس الأعلام، على شهداء مجزرة مستشفى المعمداني، وعلى جميع شهداء شعبنا.

وأكدت مصادر مطلعة أن عباس أعلن انسحابه من القمة الرباعية التي كان من المزمع عقدها غدا الأربعاء مع الرئيس الأميركي بايدن.

فقد قرر عباس قطع زيارته إلى الأردن والعودة إلى أرض الوطن على الفور، وعقد اجتماع عاجل للقيادة الفلسطينية هذه الليلة، إثر الفاجعة الكبيرة التي حلت بالشعب الفلسطيني بعد ارتكاب حكومة الاحتلال الاسرائيلي مجزرة في مستشفى المعمداني، التي راح ضحيتها المئات من الشهداء من المدنيين الأبرياء من أبناء شعبنا.