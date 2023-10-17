تيسير خالد : لا تستقبلوا بايدن ولا تصافحوه.. يداه ملطختان بالدم

دعا تيسير خالد ،القيادي في الجبهة الديموقراطية، القادة العرب المعنيين الى الغاء اللقاء المتوقع مع الرئيس الأميركي جو بايدن والى عدم استقباله وعدم مصافحته ، فيداه ملطخة بدماء الشعب الفلسطيني ، وبدماء الأطفال النساء في المجازر ، التي تركبها دولة الاحتلال في قطاع غزة وآخرها جرائم قتل الأطفال والنساء والمدنيين العزل ، الذي لجأوا الى المستشفى المعمداني في قطاع غزة ، ظنا منهم بأنه مظلة حماية لهم من تلك الجرائم والمجازر .

وأضاف : عندما يرسل الرئيس الأميركي حاملات الطائرات الأميركية والبوارج الحربية والمدمرات الى شرق البحر الأبيض المتوسط ويرسل آلاف الجنود الى دولة الاحتلال لتنسيق التعاون مع جيش الاحتلال وتبادل المعلومات الاستخبارية مع هذا الجيش ، وعندما ينضم وزير خارجيته الى مجلس الحرب في اسرائيل ويشارك في اجتماعاته ، فإنه يرسل الى دول وشعوب المنطقة ودول وشعوب العالم برسالة واضحة تؤكد أنه شريك مباشر في الجرائم ، التي يرتكبها جيش الاحتلال ليس في قطاع غزة وحده بل وفي الضفة الغربية ، بما فيها القدس المحتلة كذلك .

وأكد تيسير خالد أن الوقت قد حان لتتحمل القوى السياسية والنقابات العمالية والاتحادات المهنية والشعبية ومنظمات المجتمع المدني في جميع الدول العربية للخروج الى الساحات في جميع العواصم والمدن العربية للضغط على حكوماتها ودفعها الى تحمل مسؤولياتها والخروج عن صمتها بإدانة المشاركة الاميركية في هذا العدوان البربري على الشعب الفلسطيني فضلا عن دفع الدول العربية المعنية الى سحب سفرائها من تل أبيب وطرد السفراء والبعثات الدبلوماسية من عواصمها أسوة في الحد الأدنى بالخطوة التي أقدمت عليها دولة كولومبيا ، التي انتفضت لكرامتها وسيادتها وأعلنت على لسان وزير خارجيتها بأن الشعوب الديمقراطية لا يمكنها السماح للنازية بإعادة ترسيخ نفسها في السياسة الدولية .