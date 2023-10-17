بعد طعن الطفل الفلسطيني..”كير” يحذر من تصاعد العنف ضد المسلمين بأمريكا/ فيديو

حذر مسؤول كبير في مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية (كير) من احتمال تصاعد أعمال العنف ضد المسلمين والفلسطينيين في الولايات المتحدة، في أعقاب مقتل طفل فلسطيني (6 سنوات) طعنا في جريمة كراهية للإسلام بولاية إلينوي، على صلة أيضا بالحرب الراهنة بين إسرائيل وحركة “حماس”، بحسب تقرير لصحيفة “ذا جارديان” البريطانية .

وقالت الشرطة إن الطفل وديع الفيومي (6 سنوات) ووالدته (32 عاما) تعرضا لهجوم في شقتهما من جوزيف تشوبا (71 عاما)؛ لأنهما مسلمان وبسبب الأحداث في الشرق الأوسط.

وعندما دخل شقتهما، صرخ تشوبا قائلا: “أنتم أيها المسلمون، يجب أن تموتوا!”، وفقا للصحيفة.

وقال إدوارد أحمد ميتشل، نائب مدير كير ومحامي الحقوق المدنية، إن مقتل وديع عمل من أعمال الكراهية للفلسطينين والمسلمين، مضيفا: “كان أحد أسوأ السيناريوهات التي كنا نشعر بالقلق بشأنها”.

وتابع: “دفع هذا الصبي الصغير ثمن التعصب والكراهية التي نشرها الآخرون، وسبب ما حدث هو العنصرية المناهضة للفلسطينيين، والتعصب ضد المسلمين، ويجب أن يتوقفا”.

ومع احتدام الهجوم العسكري الإسرائيلي على غزة، انتشرت المخاوف من “العنف المعادي للإسلام ومعاداة السامية” في جميع أنحاء العالم، على الرغم من إدانة جماعات حقوق الإنسان لإسرائيل، الحليف الوثيق للولايات المتحدة، والتي قطعت إمدادات المياه والكهرباء والغذاء والدواء عن غزة، بحسب الصحيفة.