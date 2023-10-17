استشهاد القائد أيمن نوفل عضو المجلس العسكري لكتائب القسام

غزة – المركز الفلسطيني للإعلام

أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، عصر اليوم الثلاثاء، عن استشهاد القائد أيمن نوفل عضو المجلس العسكري العام وقائد لواء الوسطى.

وأوضحت الكتائب، خلال بلاغ عسكري مقتصب أن نوفل استشهد إثر قصفٍ صهيونيٍ همجيٍ استهدف مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وجاء استشهاد القيادي نوفل مع استمرار معركة طوفان الأقصى وما أعقبها من عدوان إسرائيلي همجي على القطاع لليوم الحادي عشر على التوالي.

ولد القائد أيمن نوفل، عام 1965، في مخيم البريج وسط قطاع غزة، لعائلة هجرتها العصابات الصهيونية عام 1948 من قرى قضاء غزة.

وبدأ القائد نوفل مشواره الجهادي في مقاومة الاحتلال منذ عقود، وتعرض للاعتقال في سجون الاحتلال، وشارك في العمل العسكري خلال انتفاضة الأقصى.

وبعد الإفراج عنه واصل عمله المقاوم في كتائب القسام، وتولى مسؤولية العلاقات العسكرية مع فصائل المقاومة.

كما قاد الشهيد سابقا جهاز استخبارات كتائب القسام المسؤول عن مختلف المهمات الأمنية والاستخباراتية في مواجهة الاحتلال.. رحمه الله.