خامنئي مُهدداً: أميركا هي التي تقود العملية الإسرائيلية، ولا يمكن منع قوى المقاومة من الردّ إذا استمرت الجرائم في غزّة
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جرينتش+2 05:12
استشهاد القائد أيمن نوفل عضو المجلس العسكري لكتائب القسام
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