ارتفاع شهداء الضفة إلى 61.. استشهاد الفتى محمد ملحم في حلحول، والشيخ سمير صبرة في نابلس اليوم الثلاثاء

نابلس – استشهد، فجر اليوم الثلاثاء، فلسطينيان متأثرين بجراحهما، وأصيب آخران برصاص الاحتلال في محافظتي الخليل ونابلس بالضفة الغربية المحتلة.

فقد استشهد الفتى محمد نضال ملحم (17 عاما) برصاص الاحتلال في بلدة حلحول شمال الخليل جنوب الضفة، فيما استشهد المسن سمير محمود عبد القادر صبرة (70 عاما) متأثرا بجراحه التي أصيب بها خلال اقتحام قوات الاحتلال لمدينة نابلس فجر الجمعة.

وأوضحت مصادر طبية أن ثلاثة مواطنين أصيبوا بالرصاص الحي خلال مواجهات عنيفة اندلعت فجرا عقب اقتحام قوات الاحتلال لبلدة حلحول، واعتقالها حوالي 30 عاملا من قطاع غزة من داخل مركز إيواء بالمدرسة الصناعية.

وقد نقل المصابون إلى مستشفى الميزان بالخليل، وأعلن هناك عن استشهاد ملحم متأثرا بإصابته البالغة بالرصاص الحي في البطن.

أما صبرة، فقد أصيب برصاص الاحتلال الحي بالبطن أثناء وجوده داخل منزله بحي المساكن الشعبية شرقي مدينة نابلس فجر الجمعة الماضي.

وقد نقل صبرة فور إصابته إلى مستشفى رفيديا الحكومي، وأعلن الأطباء فجر اليوم الثلاثاء استشهاده متأثرا بجراحه.

وباستشهاد ملحم وصبرة، يصل عدد الشهداء بالضفة الغربية منذ عملية “طوفان الأقصى” في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول إلى 61 شهيداً وأكثر من 1250 جريحاً.