أجواء خريفية معتدلة في أغلب المناطق اليوم الثلاثاء وحتى الجمعة

عمان – تكون الأجواء اليوم الثلاثاء، خريفية معتدلة بوجه عام ، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تبقى الأجواء يوم غدٍ الأربعاء، خريفية معتدلة بوجه عام ، مع تواجد للغيوم على ارتفاعات منخفضة، مع بقاء الفرصة لهطول زخات من المطر في شمال المملكة وقد تمتد إلى المناطق الوسطى والجنوبية الغربية ولفترات قصيرة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتكون الأجواء الخميس، خريفية لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات منخفضة مع فرصة لهطول زخات خفيفة ومتقطعة من المطر في شمال المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

يطرأ الجمعة، ارتفاع قليل على درجات الحرارة وتكون الأجواء خريفية معتدلة الحرارة بوجه عام، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة.

يطرأ الخميس، انخفاض قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء خريفية لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ومعتدلة في الاغوار والبحرالميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 26 – 17 درجات مئوية، وفي غرب عمان 24 – 15، وفي المرتفعات الشمالية 20 – 13 وفي مرتفعات الشراة 22 – 12، وفي مناطق البادية 29 – 14، وفي مناطق السهول 26 – 17، وفي الأغوار الشمالية 33 – 22، وفي الأغوار الجنوبية 35 – 25، وفي البحر الميت 34 – 24، وفي خليج العقبة 32 – 22 درجة مئوية.

مشاركة 0 مشاركة مشاركة