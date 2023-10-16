يتقدمهم نتنياهو.. شاهدوا "شجعان" العدو يهرعون للملجأ بعدما قطعوا جلسة للكنيست في القدس فزعاً من صوارخ غزة
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جرينتش+2 08:05
يتقدمهم نتنياهو.. شاهدوا “شجعان” العدو يهرعون للملجأ بعدما قطعوا جلسة للكنيست في القدس فزعاً من صوارخ غزة
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