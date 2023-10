يتقدمهم نتنياهو.. شاهدوا “شجعان” العدو يهرعون للملجأ بعدما قطعوا جلسة للكنيست في القدس فزعاً من صوارخ غزة

القدس المحتلة – قُطعت جلسة للكنيست الإسرائيلي في القدس، اليوم الإثنين، بعد إطلاق صفارات الإنذار، تحذيرا من ضربة صاروخية قادمة من قطاع غزة.

وكشفت مصادر صحفية اسرائيلية أن المبنى تم إخلاؤه من الحضور، ومن بينهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، والرئيس إسحاق هرتسوغ.

وقد دوت صفارات الإنذار في عدة مناطق إسرائيلية، اليوم الإثنين، أبرزها القدس وتل أبيب وبيت شيمش وبتاح تكفا وبني براك ورمات غان وحولون وغفعاتيم.

في التفاصيت، وجهت كتائب القسام ضربة صاروخية لمدينة القدس المحتلة و”تل أبيب”، ظهر اليوم الاثنين، خلال خطاب لرئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، أمام “الكنيست”.

وبينما كان رئيس حكومة الاحتلال يوجه “التهديدات” للمقاومة أرسلت كتائب القسام ردها عليه صاروخياً، من خلال قصف القدس المحتلة و”تل أبيب”.

وقد نشر الإعلام الإسرائيلي مقاطع مصورة لهروب أعضاء “الكنيست” للملاجئ بعد قصف القدس المحتلة.

وكشفت صور من المدينة مرور الصواريخ من فوق “الكنيست” المقام على أراضي في القدس المحتلة.

ودوت صافرات الإنذار في مناطق مختلفة من القدس المحتلة و”تل أبيب” وسمعت أصوات انفجارات قوية فيهما.

ووصل القصف إلى مستوطنات في مناطق أبعد من مركز مدينة القدس المحتلة، مثل مستوطنة “جبعون” المقامة على أراضي بلدة بدو شمال غرب المدينة، و”بيت شيمش”.

وهكذا فقد أجبرت صواريخ المقاومة الفلسطينية النواب والوزراء الإسرائيليين على إخلاء مبنى الكنيست في القدس المحتلة، خلال جلسة لمناقشة الحرب على غزة بحضور رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ.

وأظهرت مقاطع الفيديو النواب والوزراء وهم يهرولون نحو الملاجئ وسط دوي صفارات الإنذار.

وقالت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إنها قصفت القدس المحتلة وتل أبيب برشقات صاروخية ردا على استهداف المدنيين في قطاع غزة، وذلك في اليوم العاشر من معركة طوفان الأقصى.

وأفادت القناة الـ12 الإسرائيلية بتأجيل اجتماع الطاقم الوزاري المصغر عقب انطلاق صفارات الإنذار في تل أبيب مرتين.

Hamas attacked Jerusalem and Tel Aviv with rockets. Air defense systems are operating in the sky.

A Knesset meeting was suspended because of the rocket threat. pic.twitter.com/m8DtFOe2in

— NEXTA (@nexta_tv) October 16, 2023