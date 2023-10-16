أبو عبيدة: لدينا 200 أسير صهيوني 22 قتلوا بالغارات، وتهديدنا بالدخول البري لا يرهبنا فنحن جاهزون لمجابهة أية قوة غاشمة
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جرينتش+2 10:07
معجزه السابع من اكتوبر التي هزت العالم وزلزلت الكيان الصهيوني
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