جراء التحريض الصليبي واليهودي ضد الفلسطينيين والمسلمين.. أمريكي حاقد يقتل طفلًا فلسطينياً طعناً في شيكاغو

شيكاغو – في أعقاب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، لقي طفل مسلم يبلغ من العمر 6 سنوات حتفه، كما أصيبت والدته بجروح خطيرة على يد رجل في إحدى ضواحي شيكاغو، أمس الأحد.

وقالت صحيفة “شيكاغو سَن تايمز” ان الجار المشتبه به، جوزيف تشوبا، البالغ من العمر 71 عامًا، قد طرق أمس الاول السبت باب غرفة السيدة حنان شاهين، 32 عامًا، وهاجمها بألفاظ تعبر عن كراهيته لمعتقدها ومعادية للمسلمين، وهو حاملًا لسكين.

وأوضحت شرطة مقاطعة ويل في المدينة، أن شاهين اتصلت برقم الطوارئ 911، وأخبرتهم أن مالك منزلها يهاجمها بسكين، وعندما عادت وجدت ابنها وديع الفيوم وقد أصابه بالجار بعدة طعنات، وعندما شاهدها هجم عليها هي الأخرى.

وبوصول الشرطة، عثرت على المرأة والصبي مصابين بعدة طعنات، وتم نقلهما إلى مستشفى قريب، حيث أعلن عن وفاة الصبي. وقد أوضح تقرير الطب الشرعي أن الطفل تلقى 26 طعنة، بينما تتلقى والدته العلاج من إصابات خطيرة.

وقد تمكنت الشرطة من القبض على المشتبه به خارج منزله واحتجزته ووجهت إليه اتهاما بالقتل من الدرجة الأولى، ومحاولة قتل من الدرجة الأولى، وتهمتين بارتكاب جريمة كراهية، والضرب بسلاح مميت.

وأكدت في بيان لها أن الضحيتين تعرضا للهجوم بسبب عقيدتهما الإسلامية، والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وبالتالي وصفت الحادث على أنه “جريمة كراهية.”

وفي بيان للمدير التنفيذي لفرع شيكاغو لمجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية، أحمد رحاب، امس الأحد، قال إن الأم وطفلها أمريكيين من أصل فلسطيني. وإن الأم تعيش في الولايات المتحدة منذ 12 عامًا، حيث ولدت ابنها الذي احتفل بعيد ميلاده السادس في 6 أكتوبر.

وأوضح أن السيدة شاهين وابنها استأجرا غرفة في المنزل الذي يملكه تشوبا وزوجته، وعاشا هناك لمدة عامين على الأقل. وأن تشوبا قامت ببناء بيت شجرة للطفل، ولم يكن لدى الأسرة أي مشاكل سابقة معه.

وأكد أن الخطاب المتحيز لإسرائيل الذي تطلقه وسائل الإعلام الرئيسية الأمريكية أدى إلى شحن المؤيدين بالغضب والتحيز الذي أدى بدوره إلى الجريمة