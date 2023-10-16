عباس يرفع الغطاء السياسي عن "حماس" بإعلانه ان أفعالها لا تمثل شعب فلسطين بل تمثله فقط منظمة التحرير (الخانعة)
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جرينتش+2 12:59
المقاومة العربية الفلسطينية البطلة مصدر إلهامنا..
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