استشهاد الشابين معين دامو في اريحا ورامي حسان بطولكرم ، وإصابة 3 آخرين اليوم الاثنين، برصاص جيش العدو/ فيديو

الضفة الغربية – استشهد شابان ، اليوم الاثنين، وأصيب آخرون بجروح، نتيجة عدوان الاحتلال الصهيوني المستمر في الضفة الغربية، ما يرفع حصيلة الشهداء في أقل من 10 أيام إلى 58 شهيدًا.

فقد أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، استشهاد الشاب معين ربحي دامو (21 عاماً) برصاص الاحتلال في أريحا فجر اليوم، وإصابة 3 آخرين بينهم حالة حرجة.

وفي السياق، أفاد مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي في طولكرم، صباح اليوم الاثنين، باستشهاد الشاب رامي بلال حسان (33 عاما) من ضاحية ارتاح جنوب طولكرم، متأثرا بجروح حرجة أصيب بها برصاص الاحتلال في الرقبة يوم الجمعة الماضي.

وأصيب حسان برصاص قناص الاحتلال في رأسه، خلال مروره بمركبته غرب مدينة طولكرم.

وبارتقاء حسان، يرتفع عدد شهداء طولكرم منذ الجمعة الماضية إلى ثمانية.

ووفق وزارة الصحة، فقد ارتفع عدد الشهداء في الضفة منذ 7 أكتوبر إلى 58 شهيدًا، منهم 14 طفلا وسيدة.

تغطية صحفية: من وداع الشهيد معين دامو الذي ارتقى برصاص الاحتلال في مخيم عقبة جبر بأريحا فجر اليوم pic.twitter.com/SdKU8b72Hv — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) October 16, 2023

مصادر محلية: جيش الاحتلال يواصل اقتحام مخيم عقبة جبر ومحاصرة منزل فيه. pic.twitter.com/NDLb3jDooe — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) October 16, 2023

مصادر محلية: انسحاب قوات الاحتلال من مخيم عقبة جبر باتجاه شارع القدس في أريحا. pic.twitter.com/jb5IzadQoO — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) October 16, 2023