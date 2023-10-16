أبو عبيدة: لدينا 200 أسير صهيوني 22 قتلوا بالغارات، وتهديدنا بالدخول البري لا يرهبنا فنحن جاهزون لمجابهة أية قوة غاشمة

غزة – كشف أبو عبيدة، الناطق باسم كتائب القسام، أن الكتائب تحتفظ بنحو 200 أسير صهيوني، فيما هناك نحو 50 آخرين محتجزين لدى باقي المكونات.

وأعلن أبو عبيدة، في كلمة له مساء اليوم الاثنين، أن 22 من أسرى الاحتلال قتلوا في غارات إسرائيلية، آخرهم الفنان غاي أوليفز الذي قتل أول أمس.

وقال أبو عبيدة: لا نستطيع حاليا ضبط الأعداد الموجودة في القطاع من أسرى الاحتلال بشكل كامل ودقيق لاعتبارات أمنية وميدانية، لكننا نقدر مبدئيا أن عددهم من ٢٠٠-٢٥٠ وقد يزيد عن ذلك بقليل.

وأضاف: لدى القسام نحو 200 أسير والبقية موزعون لدى المكونات الأخرى.

كما أكد أبو عبيــدة أن لدى القسام مجموعة من المحتجزين من جنسيات مختلفة، وهؤلاء ضيوف لدينا ونسعى إلى حمايتهم.

وقال: سنطلق سراح الأسرى الأجانب حينما تسمح الظروف الميدانية، مشددا على أن أي مقاتل في جيش الاحتلال يحمل جنسية أخرى سنتعامل معه كعدو مباشر.

وأضاف الناطق باسم القسام: نؤكد لكل العالم ولكل من يريد أن يتدخل في ملف الأسرى، ولأسرانا وأهاليهم، أننا مصرون على أن ندخل الفرحة بإذن الله لكل بيت فلسطيني، وهذا وعد قطعناه على أنفسنا.

وقال: اوجه التحية لشعبنا العظيم في كل أماكن تواجده ولمجاهدينا في كل الساحات وللمقاتلين في كل الجبهات، وللجماهير المنتفضة لرفض العدوان الصهيوني في كل بقاع الأرض، تحية لكل بندقية وساعد وصوت وقلم، هبّ ليقول لا لهذا العدو المجرم.

وأشار إلى أن العدو عمد إلى عدوان هجمي وحشي على شعبنا بدلا من مواجهة المقاتلين في الميدان

وقال: إن العدو لم يكن يتوقع أن قوة عربية محاصرة في غزة تسدد له الضربة الأقسى في تاريخه.

واضاف الناطق باسم كتائب القسام إن “تلويح الاحتلال بالدخول بعدوان بري على شعبنا لا يرهبنا”.

وقال إن “الاحتلال اعتاد أن ينتهك حرمات الدول والشعوب دون حسيب أو رقيب، وعمد إلى عدوان هجمي وحشي على شعبنا بدلا من مواجهة المقاتلين في الميدان”.

واضاف: ان تهديدنا بالدخول البري لا يرهبنا ونحن جاهزون للتعامل مع أي قوة غاشمة، ولن تكون غزة الا مقبرة لغزاتها وستبتلعكم رمالها.

وختم بالقول: سيكون دخولكم إلينا فرصة جديدة لمحاسبتكم على جرائمكم التي ارتكبتموها في الأيام الماضية.