وزير الحرب الصهيوني: نريد القضاء على حماس، ولا نرغب في الحرب مع حزب الله على جبهتنا الشمالية

القدس – قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، اليوم الأحد، إن إسرائيل لا ترغب في شن حرب على جبهتها الشمالية.

وأضاف أنه إذا مارس حزب الله اللبناني ضبط النفس فستحترم إسرائيل الوضع على امتداد الحدود كما هو.

وأثارت تبادل إطلاق النار على نحو متفرق عبر الحدود بين إسرائيل ولبنان على مدى الأسبوع الفائت مخاوف من أن يتحول القتال مع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في غزة إلى صراع أوسع.

ودوت صفارات الإنذار بعد ظهر اليوم الأحد في أنحاء شمال إسرائيل، مما دفع السكان إلى الاحتماء بالملاجئ. وقال الجيش إنه اعترض خمسة من تسعة صواريخ تم إطلاقها من لبنان ثم رد بقصف مدفعي على المنطقة التي انطلقت منها الصواريخ.

وقال جالانت للصحفيين “لا نريد اندلاع حرب في الشمال. لا نريد تصعيدا للوضع”.

وأضاف في إشارة إلى حدوث تبادل لإطلاق النار عبر الحدود “إذا اختار حزب الله طريق الحرب فسوف يدفع ثمنا باهظا جدا بالتأكيد. لكن إذا مارس ضبط النفس، فسنحترم ذلك ونبقي الوضع على ما هو عليه”.

ونقل تلفزيون «آي 24 نيوز» العبري عن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت قوله من عند حدود قطاع غزة، (الأحد)، إن الحرب «ستغير الوضع إلى الأبد، وستقضي تماماً على (حماس)»، وفق ما أفادت به «وكالة أنباء العالم العربي».

وأضاف وزير الدفاع الإسرائيلي أن تل أبيب ليس لديها مصلحة في شن حرب على جبهتها الشمالية.

وأكد أنه إذا مارس حزب الله اللبناني ضبط النفس فستحترم إسرائيل الوضع على امتداد الحدود.

ويواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة لليوم التاسع على التوالي، وقال أمس إنه يستعد لتنفيذ هجوم جوي وبحري وبري شامل.

وكانت صحيفة «جيروزاليم بوست» قد نقلت عن غالانت قوله في وقت سابق إن إسرائيل انتقلت إلى «الهجوم» في حربها ضد حركة «حماس» والفصائل الفلسطينية.