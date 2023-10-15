خشية التورط في حرب مدن طويلة.. جيش العدو يتعلل بسوء الأحوال الجوية لتأجيل هجومه البري "المزعوم" على غزة/ فيديو
أهم العناوين
جرينتش+2 12:32
مقتل جندي صهيوني وإصابة آخرين، اليوم الاحد، في قصف صاروخي نفذه حزب الله على قوات العدو في الجليل الغربي/ فيديو
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني