طوفان الأقصى مازال يُغرق الصهاينة.. رشقات صاروخية تُغطي مساحة الكيان، ومواجهات مُشتعلة ترفع أعداد قتلاه وجرحاه
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جرينتش+2 07:30
في ظلال طوفان الأقصى.. لا عودة إلى ذل اللجوء ومهانة النزوح
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