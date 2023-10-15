حركة فتح تتبرأ من تصريحات لعباس زكي تشيد بعملية طوفان الاقصى

رام الله – تبرأ مصدر مسؤول في حركة فتح من تصريحات لعضو اللجنة المركزية للحركة، عباس زكي شكر فيها المقاومة، ومجّد بطولاتها بعملية “طوفان الأقصى”.

فقد نشرت الوكالة الفلسطينية الرسمية “وفا” تصريحا مقتضبا لمصدر مسؤول -دون تسميته- قال فيه “إن التصريحات التي أدلى بها عباس زكي لا تمثل إلا نفسه، ولا تعبر عن موقف حركة “فتح” أو سياسة منظمة التحرير الفلسطينية”.

وكان زكي قد أشاد، في تصريحات عبر قناة الميادين، بعملية “طوفان الأقصى” التي نفذتها كتائب القسام والمقاومة بغزة في السابع من أكتوبر، وقال أنها أحدثت حالة من النهوض الفلسطيني.

كما وجه زكي الشكر لكتائب القسام وسرايا القدس على الاستعدادات التي قامت بها لتنفيذ العملية بنجاح.