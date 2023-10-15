طوفان الأقصى مازال يُغرق الصهاينة.. رشقات صاروخية تُغطي مساحة الكيان، ومواجهات مُشتعلة ترفع أعداد قتلاه وجرحاه
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جرينتش+2 07:29
حركة فتح تتبرأ من تصريحات لعباس زكي تشيد بعملية طوفان الاقصى
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