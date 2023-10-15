المستشفى الميداني الاردني في غزة سيستمر بالتواجد هناك

قال بشر الخصاونة، رئيس الوزراء، اليوم الاحد، انه نتيجة للعجوزات التي تواجه وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ( الاونروا ) في تمويل عملياتها في قطاع غزة الذي يتعرض فيه اهلنا الى كوارث انسانية، فقد اتخذ مجلس الوزراء اليوم قرارا بتخصيص مبلغ 3 ملايين دينار للاونروا، ونأمل ان تتخذ دولا اخرى قرارات مماثلة .

كما اعلن الخصاونة ان مجلس الوزراء وافق، اليوم الاحد، ايضا على تنسيب وزير الصحة بتخصيص معدات طبية وادوية لاهلنا في قطاع غزة وفلسطين بقيمة نصف مليون دينار اردني مؤكدا ان الاردن مستمر بتاطير هذا الدعم الانساني .

واكد الخصاونة ان المستشفى الميداني الاردني في غزة سيستمر بالتواجد في مكانه بغزة، رغم ان المستشفى لم يستطع ان يقدم خدماته للمرضى خلال الايام الاخيرة للمرضى بفعل الظروف المحيطة به ونتيجة عدم تمكن الكثير من المرضى من الوصول اليه .

وقال ان المستشفى الميداني العسكري موجود في غزة منذ نحو 20 عاما وكوادره متواجدة في المستشفى، وحالما تسمح الظروف بان يقدم خدماته بعد ان تصله الكثير من الاحتياجات الطبية التي يتعذر وصولها حاليا، فانه سيقدم خدماته التي قدمها ويقدمها على مدى عشرين عاما.

واكد رئيس الوزراء ان هذا المستشفى سيبقى قائما وشاهدا على الالتزام الاردني الدائم بتقديم كل المعونة والاغاثة لاهلنا في قطاع غزة، مطالبا جميع الاطراف الفاعلة بالالتزام باحكام القانون الدولي التي تحكم عمل المنشات الطبية والمنشات الصحية والمستشفيات في مثل هذه الظروف