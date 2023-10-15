استشهاد الشاب كرم دويكات برصاص العدو ببلدة بيتا جنوب نابلس

نابلس – استشهد الفتى كرم أيمن محمد دويكات (17 عاما)، اليوم الاحد، برصاص قوات الاحتلال في بلدة بيتا جنوب نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية أن مواجهات دارت بعد اقتحام مجموعة من المستوطنين لجبل العرمة في بيتا، وتصدي المواطنين لهم، إذ اقتحمت قوات الاحتلال الجبل وأطلقت الرصاص الحي باتجاه المواطنين.

وأوضح الهلال الأحمر الفلسطيني أن دويكات أصيب بالرصاص الحي بالبطن، وأجرت طواقم الإسعاف له إنعاشا للقلب والرئتين، ونقلته إلى مستشفى رفيديا بنابلس.

وقد خضع لعملية عاجلة حيث بذل الفريق الطبي جهودا كبيرة لإنقاذ حياته، ولكن تم الاعلان فيما بعد عن استشهاده.