انقسام الصهاينة.. مظاهرة أمام وزارة الدفاع بتل أبيب تطالب باستقالة حكومة نتنياهو، والإفراج عن الأسرى لدى "حماس"
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جرينتش+2 08:16
مشعل: المقاومة الفلسطينية حق ووجودها مرتبط بوجود الاحتلال
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