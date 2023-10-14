في اليوم الثامن.. عدد الشهداء في غزة والضفة يتجاوز، اليوم السبت، حاجز الـ2000 جراء العدوان الصهيوني المتواصل/ فيديو

لليوم الثامن على التوالي، تستمر حصيلة الضحايا بالارتفاع نتيجة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، حيث تجاوز عدد الشهداء الفلسطينيين في غزة والضفة، اليوم السبت، حاجز الـ2000، فيما ناهزت حصيلة القتلى الإسرائيليين 1300، بينهم 265 عسكريا، إضافة لآلاف الجرحى من الجانبين.

يأتي ذلك في وقت تواصل قوات الاحتلال قصف قطاع غزة بالمدفعية وشن الغارات الجوية، ما تسبب في محو أحياء سكنية بكاملها، قبل أن ترد فصائل المقاومة برشقات صاروخية على مستوطنان ومدن إسرائيلية.

ففي قطاع غزة، ارتفعت حصيلة القصف الإسرائيلي إلى 1950 قتيلا، بينهم 614 طفلا.

كما جرح 7696 شخصا، معظمهم من المدنيين، وبينهم نساء وأطفال.

ووفق بيان للوزارة التي تديرها حركة “حماس”، فإن 256 فلسطينيا، من بينهم 20 طفلا، استشهدوا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، في حين أصيب 1788 آخرون.

وقالت وزارة في بيان آخر، إن “جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق عوائلنا الفلسطينية أدت إلى إبادة 50 عائلة داخل منازلهم وخلال نزوحهم القسري وهذه المجازر راح ضحيتها 500 شهيد من أفرادها”.

وأشارت إلى خداع الاحتلال للفلسطينيين، حيث فرض عليهم النزوح واستهدفهم ما أدى إلى سقوط شهداء وجرحى.

ونزح آلاف الفلسطينيين من مدينة غزة، امس الجمعة، في اتجاه جنوب القطاع بعد تحذيرات وجهها الجيش الإسرائيلي لإخلاء منازلهم ما يوحي بتحضيره لعملية برية ردا على هجوم حركة حماس غير المسبوق على إسرائيل.

كما لفتت الصحة الفلسطينية، إلى أن الاحتلال يمعن في استهداف الكوادر الطبية خلال مهامها، مما أدى الى استشهاد 15 كادرا طبيا، وإصابة 27 آخرين.

وفي الضفة، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أن عدد الشهداء ارتفع إلى 16، امس الجمعة، لتصل الحصيلة الكلية إلى 51 شخصا، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، حين أطلقت حركة “حماس” وفضائل المقاومة في غزة، معركة “طوفان الأقصى”.

وأريحا استشهد شاب، صباح اليوم السبت، برصاص قوات الاحتلال خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في مدينة أريحا.

فقد أعلنت وزارة الصحة، عن استشهاد الشاب محمود شحادة شحادة (27 عاما)، برصاص قوات الاحتلال في الرأس.

وباستشهاد الشاب شحادة، يرتفع عدد الشهداء منذ السبت الماضي في الضفة، إلى 52 شهيداً، بعدما استشهد 16 مواطنا بينهم أطفال أمس الجمعة، بينما ارتفع عدد الجرحى إلى أكثر من 950 جريحاً.

واندلعت، امس الجمعة، مواجهات عنيفة بين شبان فلسطينيين والجيش الإسرائيلي في مدن عدة في الضفة الغربية، بعد مسيرات تضامنا مع قطاع غزة الذي يتعرض لقصف إسرائيلي متواصل عقب الهجوم الذي شنته حركة حماس على مراكز عسكرية وتجمعات سكنية إسرائيلية قرب القطاع.

يأتي ذلك في وقت أعلن مسؤول في منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، مقتل 500 طفل في غزة وإصابة 1600 آخرين منذ اندلاع الأحداث في 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وقال مسؤول الإعلام في مكتب اليونيسف في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سليم عويس، إن الوضع في قطاع غزة “صعب جدا”، وإنه سيكون “كارثيا” إذا استمر على ما هو عليه حيث سينجم عنه كارثة إنسانية، في ظل العنف المتواصل منذ أيام.

وأكد عويس أن التأثير على العائلات والأطفال لا يتمثل فقط في الوفيات والإصابات، وإنما أيضا في “التأثير النفسي”، وتأثرهم بانقطاع الإمدادات، في ظل منع دخول الإمدادات إلى قطاع غزة، وقطع المياه والكهرباء.

وأشار إلى تأثير هذا على المستشفيات التي لدى بعضها وقود لتشغيلها “يكفيها فقط لبضعة أيام”.

وقال عويس إن “خطر تعرض الأطفال للأمراض يزداد بشدة” بسبب تضرر شبكات المياه والصرف الصحي.

فيما أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، السبت، بأن أكثر من 400 ألف فلسطيني نزحوا من منازلهم، جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.

تغطية صحفية: الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر في قطاع غزة. pic.twitter.com/4n3eOmvkI5 — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) October 14, 2023