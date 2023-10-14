في اليوم الثامن.. عدد الشهداء في غزة والضفة يتجاوز، اليوم السبت، حاجز الـ2000 جراء العدوان الصهيوني المتواصل/ فيديو
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جرينتش+2 10:57
في اليوم الثامن.. عدد الشهداء في غزة والضفة يتجاوز، اليوم السبت، حاجز الـ2000 جراء العدوان الصهيوني المتواصل/ فيديو
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