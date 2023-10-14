في اليوم الثامن.. عدد الشهداء في غزة والضفة يرتفع، اليوم السبت، الى 2269 جراء العدوان الصهيوني المتواصل/ فيديو
أهم العناوين
جرينتش+2 03:56
خروج المستشفى الميداني الأردني في غزة عن الخدمة بشكل تام
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني