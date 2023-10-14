انقسام الصهاينة.. مظاهرة أمام وزارة الدفاع بتل أبيب تطالب باستقالة حكومة نتنياهو، والإفراج عن الأسرى لدى "حماس"
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جرينتش+2 08:15
جيش العدو يعترف بإصابة إحدى طائراته بصاروخ أطلقته كتائب القسام
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