المستشار الألماني: من المهم تجنب تدخل حزب الله في الصراع الراهن

برلين (رويترز) – قال متحدث باسم المستشارية الألمانية إن المستشار أولاف شولتس اتفق في مكالمة هاتفية، اليوم السبت، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على ضرورة تجنب حرب أوسع في الشرق الأوسط وكذلك تدخل حزب الله في الصراع بين إسرائيل وحماس.

وأضاف المتحدث في بيان أن “المستشار شولتس جدد تضامن ألمانيا الكامل مع شعب إسرائيل في هذه الأوقات العصيبة وأكد أن ألمانيا تقف بثبات إلى جانب إسرائيل”.

وفي وقت سابق من يوم السبت، قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إن برلين تناقش مع الأمم المتحدة وشركاء آخرين كيفية إرسال مساعدات إنسانية إلى غزة عبر معبر رفح مع مصر، كما تعمل مع مصر وإسرائيل لإيجاد حلول للمواطنين الألمان الذين تقطعت بهم السبل هناك.

وقالت بيربوك، التي وصلت صباح السبت إلى القاهرة لإجراء محادثات مع نظيريها التركي والمصري، إن الحرب التي تخوضها إسرائيل في مواجهة حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) يجب أن تتم مع مراعاة الوضع الإنساني في غزة.

وأضافت “قتال حماس يجب أن يتم مع أكبر قدر ممكن من المراعاة للوضع الإنساني… هذه معضلة كبيرة يصعب حلها”.