يجب على الجميع الخروج إلى الشوارع اليوم الجمعة في كل دولة على وجه الأرض، لوقف الإبادة الجماعية واستعادة القانون الدولي وحقوق الإنسان

ينتهى القانون الدولي والنظام الدولي لخدمة المصالح الخاصة. وقال بعض الناس أن الأمر انتهى منذ فترة طويلة. لكن ما يحدث الآن مذهل حقاً. 4000 طن من القنابل أسقطت على 2.3 مليون إنسان وحرمتهم من الدواء والغذاء والماء والكهرباء والوقود. وبموجب القانون الدولي على الورق، يعد هذا جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية وانتهاكًا للاتفاقية الدولية بشأن الإبادة الجماعية. وهذا ما تدعمه الولايات المتحدة وإنجلترا وفرنسا.

يجب على الجميع الخروج إلى الشوارع اليوم الجمعة في كل بلد على وجه الأرض لوقف القتل من أجل الأرباح

إسرائيل هي واحدة من أكبر مصدري الأسلحة ونخبها يستفيدون بشكل كبير من هذه الصناعة (شركات مثل إلبيت). الفشل العسكري الهائل الذي عانت منه إسرائيل نتيجة لخروج أهالي غزة المسجونين من أكبر سجن مفتوح. والنجاح في التغلب على هذا أمر سيء للأعمال التجارية، وكارثة علاقات عامة. ولهذا السبب جن جنون اللوبي الصهيوني وتمكن حتى من إقناع الولايات المتحدة بإرسال حاملة طائرات والحكومة الفرنسية لإصدار توجيهات تحظر التعبير ضد الفصل العنصري الإسرائيلي أو دعم الشعب المستعمر في نضاله المشروع من أجل الحرية.

يجب على الجميع الخروج إلى الشوارع اليوم الجمعة في كل بلد على وجه الأرض لوقف تجريد الناس من إنسانيتهم ومحاولات شيطنة الناس.

في جنوب أفريقيا، حاولوا شيطنة النضال ضد الفصل العنصري من خلال انتقاء واختيار أعمال معينة لواحد أو اثنين من الفصائل في ذلك النضال. لقد فرضوا الفصل العنصري، لكنه لم يصل قط إلى هذا المستوى من الدمار والتجريد من الإنسانية. لا يمكنك استخدام فظائع حماس الحقيقية أو المتخيلة لتجريد 15 مليون فلسطيني يتوقون إلى الحرية من إنسانيتهم. ليس للمحتلين/المضطهدين الحق في “الدفاع عن النفس”، والقانون الدولي ينص على أن الشعوب المضطهدة لها الحق في المقاومة بالطرق التي تختارها. يحاول المستوطنون الاستعماريون الإسرائيليون العنصريون الترويج للقمع من خلال اللعب على العواطف وتبرير الإبادة الجماعية المستمرة في غزة، حيث قُتل حوالي 500 طفل حتى الآن في ستة أيام وسوت أحياء بأكملها بالأرض وغادر نصف مليون أحياءهم للقصف. ويشرح القادة الإسرائيليون ذلك بكل فخر على أنه عقاب جماعي ضد شعب بأكمله. حتى هنا في بيت لحم (منطقة ذات أغلبية مسيحية) وغيرها من الأحياء اليهودية المتبقية في الضفة الغربية، فنحن محرومون من حرية الحركة وحرية التعليم وما إلى ذلك. بغض النظر عن نظرتك/فكرتي في حماس، فإن الفصل العنصري الإسرائيلي قتل حرفيًا 100 مرة أكثر من الناس (99) % مدني) من حماس.

يجب على الجميع الخروج إلى الشوارع اليوم الجمعة في كل دولة على وجه الأرض ليقولوا إننا قادرون ويجب علينا أن نوقف الإبادة الجماعية الآن.

والصهاينة الآن (بتحريض من الدعم الغربي) منخرطون في إبادة جماعية فعلية (حرمانهم من الغذاء والماء والكهرباء وقصف غزة بشكل لم يسبق له مثيل). هدفت الصهيونية إلى إقامة دولة يهودية في أرض كانت 97% منها غير يهودية. وكان من المقرر أن يتم تطهير سكان فلسطين الأصليين عرقياً. وبالتالي فإن 8 ملايين منا هم لاجئون أو نازحون. لقد تم شيطنتنا من قبل. ارتكبت مجازر من قبل (أكثر من 120 ألف قتيل). لكن القصف الشامل والحرمان من الغذاء والماء والأدوية على هذا النطاق الواسع لم يحدث من قبل. وهدفها ليس أقل من الإبادة الجماعية.

يجب على الجميع الخروج إلى الشوارع اليوم الجمعة في كل دولة على وجه الأرض للإصرار على الحقيقة والتحقيقات المستقلة وتنفيذ القانون الدولي

ولطالما طالب الفلسطينيون بإجراء تحقيق مستقل. في الواقع، وصفت جميع منظمات حقوق الإنسان إسرائيل بأنها دولة فصل عنصري. كما طالبنا بالحماية الدولية

وتنفيذ جميع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وخاصة القرار الذي يدعو اللاجئين إلى العودة إلى ديارهم.

يجب على الجميع الخروج إلى الشوارع اليوم الجمعة في كل بلد على وجه الأرض

هناك حاجة إلى انتفاضة عالمية الآن — إن مستقبل البشرية على المحك.

١١١ منظمة تدعو إلى حماية الشعب الفلسطيني وانهاء الحصار عن غزة

https://alwatan-al-jadid.blogspot.com/2023/10/blog-post_11.html