مسيرات شعبية أردنية اليوم الجمعة نصرة لغزة.. والأمن العام يدعو للتقيّد بمواقع تجمع محددة وعدم تجاوزها/ 8 فيديو

بعد خروج مسيرات شعبية متعددة متجهة من عمان ومدن اردنية اخرى نحو الاغوار المحاذية لفلسطين المحتلة، دعت مديرية الأمن العام، اليوم الجمعة، إلى التقيّد بما صدر من تعليمات بخصوص مواقع التجمع وعدم محاولة تجاوزها، مؤكدا على “تنفيذ القانون ومنع أي شخص من التعدي عليها وتجاوزها”.

الناطق باسم المديرية، عامر السرطاوي، أكد في بيان، أن “رجال الأمن موجودون في المواقع المختلفة للحفاظ على سلامة الجميع، وتمكينهم من ممارسة حقهم في التعبير السلمي عن الرأي، إلا إنّ البعض القليل حاول الاحتكاك مع رجال الأمن”.

وطالب السرطاوي، المواطنين، بـ “التقيد بأماكن التجمع والاحتجاج التي جرى تحديدها لهم للوقوف وإيصال رسالتهم وممارسة حقهم بذلك دون أي تجاوز للقانون والتعليمات الصادرة بذلك الخصوص”.

والخميس، أكّدت وزارة الداخليّة، إن الدعوة للتجمهر والتظاهر في مناطق الأغوار والحدود أمر غير مسموح به، وستقوم الأجهزة الأمنية باتخاذ التدابير كافة لمنع ذلك، وذلك حرصا على سلامة المواطنين وضمان حق التعبير المشروع لمشاعرهم الوطنية تجاه ما يحدث في الأراضي الفلسطينية.

إطلاق قنابل الغاز تجاه الجماهير المشاركة

وذكرت وكالة قدس برس ان قوات الدرك الأردنية قد اطلقت قنابل الغاز تجاه الجماهير الأردنية المشاركة في جمعة “طوفان الأقصى” اليوم الجمعة.

وأظهرت مقاطع فيديو توجه الجماهير الأردنية سيرا على الأقدام باتجاه الحدود الفلسطينية المحتلة وتصدي قوات الدرك لهم بالهراوات وقنابل الغاز المسيل للدموع.

وتوجهت حشود جماهيرية أردنية، صباح اليوم الجمعة، باتجاه الحدود مع فلسطين المحتلة، تضامنا مع المقاومة بغزة ورفضا لعدوان الاحتلال المستمر على المدنيين هناك.

‏وأفادت إدارة فعالية طوفان الأقصى بساحة رأس العين وسط العاصمة الأردنية عمان بأن السلطات الأردنية أغلقت الساحة التي كان مقررا أن تنظم فيها وقفة جماهيرية دعما لغزة ولمعركة “طوفان الأقصى”.

ولليوم السادس على التوالي، يتعرض قطاع غزة المحاصر منذ عام 2006، لغارات جوية إسرائيلية مكثفة دمرت أحياء بكاملها، ما أسفر عن مئات الشهداء وآلاف الجرحى، وكارثة إنسانية كبيرة.

تغطية صحفية: "مسيرات في الأردن تلبية لنداء فلسطين وغزة". pic.twitter.com/pfIoUNb7J9 — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) October 13, 2023

تغطية صحفية: "مسيرات في الأردن تنطلق نحو الحدود دعماً لفلسطين". pic.twitter.com/vZJyvXnlJk — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) October 13, 2023

مصادر إعلامية: الأمن الأردني يطلق قنابل الغاز بكثافة تجاه الجموع المتوجهة نحو الحدود مع فلسطين المحتلة.#الأردن pic.twitter.com/Dsu3GR7PYL — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) October 13, 2023

تغطية صحفية: حشود تتوجه إلى الحدود مع فلسطين المحتلة والأمن الأردني يطلق قنابل الغاز عليهم. pic.twitter.com/JYeXkAADue — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) October 13, 2023

تغطية صحفية: "الحشود تواصل التوجه نحو الحدود الفلسطينية الأردنية دعماً لفلسطين". pic.twitter.com/0TWOSLwxkL — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) October 13, 2023

تغطية صحفية: آلاف الأردنيين يزحفون نحو الحدود مع فلسطين المحتلة. pic.twitter.com/VXfyY3FdYV — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) October 13, 2023

تغطية صحفية: مظاهرات حاشدة في مناطق مختلفة بالأردن وآلاف يزحفون نحو الحدود الفلسطينية pic.twitter.com/Easd3NOf9i — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) October 13, 2023

تغطية صحفية: الحشود تواصل التوجه إلى الحدود مع فلسطين المحتلة رغم إطلاق الأمن الأردني قنابل الغاز بكثافة. pic.twitter.com/anFHSRPMwZ — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) October 13, 2023