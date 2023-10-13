مسيرات شعبية أردنية اليوم الجمعة نصرة لغزة، والأمن العام يدعو للتقيّد بمواقع تجمع محددة وعدم تجاوزها.. وإلا/ 8 فيديو
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جرينتش+2 04:18
كتائب القسام تعلن استهداف مقر قيادة المنطقة الشمالية الصهيونية في صفد المحتلة، اليوم الجمعة، بصاروخ “عياش 250”
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