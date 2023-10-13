كتائب القسام تعلن استهداف مقر قيادة المنطقة الشمالية الصهيونية في صفد المحتلة، اليوم الجمعة، بصاروخ “عياش 250”

أعلنت “​كتائب القسام​”، الجناح العسكري لحركة “حماس”، “استهداف مقرّ قيادة المنطقة الشّماليّة الإسرائيليّة في صفد المحتلّة بصاروخ “عياش 250″، وذلك في إطار معركة “طوفان الأقصى” ردًّا على التّهجير والمجازر بحقّ المدنيّين”.

وكانت قد أفادت “كتائب القسام”، في وقت سابق اليوم، بـ”قصف مطار بن غوريون، ومستوطنة سديروت بـ50 صاروخًا، وتجمّعات للعدو شرق بئيري برشقة صاروخيّة، بالإضافة إلى قصف تجمّع لجنود الاحتلال في كفار سعد بطائرتين انتحاريّتَين من طراز الزواري”.

مشاركة 0 مشاركة مشاركة