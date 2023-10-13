الضفة تقاتل وتنتفض مشاركةً في "طوفان الأقصى"، عبر عدة مسيرات ومواجهات أدت لارتفاع عدد شهدائها إلى 45/ فيديو
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جرينتش+2 07:37
“واشنطن بوست” تنسب لوثيقة أميركية استخباراتية أنه من غير المرجح قيام حزب الله بشن هجوم واسع على إسرائيل
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