بينهم جنرال كبير.. جيش العدو ينشر قائمة جديدة بأسماء 12 قتيلاً عسكرياً في “طوفان الأقصى”، وبما يرفع قتلاه إلى 258

القدس- اعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أسماء 12 جنديا إضافيا قتلوا منذ بدء عملية طوفان الأقصى ما يرفع مجموع قتلاه إلى 258.

ومن بين القتلى، اعترف الجيش الإسرائيلي بعد تكتم استمر 6 أيام بمقتل الجنرال “ليئون بار” 54 عاما من كبار ضباط فرقة الضفة الغربية في جيش الاحتلال، خلال اشتباكات في مستوطنات غلاف غزة.

الاحتلال يعترف بمقتل ضابط كبير بالضفة ونائب مسؤول أمن مستوطنة “كفار عزة”

وفي التفاصيل، اعتراف الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة بمقتل ضابط كبير بالضفة الغربية، ونائب مسؤول أمن مستوطنة “كفار عزة” إحدى مستوطنات غلاف غزة.

وأفادت وسائل إعلام عبرية بمقتل الجنرال ليئست بار من كبار ضباط فرقة الضفة الغربية في جيش الاحتلال، خلال اشتباكات في مستوطنة غلاف غزة.

وأفادت بأن الاحتلال اعترف أيضا بمقتل نائب مسؤول الأمن في مستوطنة “كفار عزة” المحاذية للقطاع.

وأكد متحدث باسم جيش الاحتلال، أن 258 جندياً وضابطا من الجيش، قتلوا منذ بدء عملية (طوفان الأقصى)، ضد مواقع الاحتلال العسكرية ومستوطنات غلاف غزة جنوبي فلسطين المحتلة عام 48، مشيرا إلى أنه تم إبلاغ 97 عائلة من عائلات الجنود بأنه تم اسر ابنائهم .

وكان قائد هيئة الأركان في “كتائب القسام”، الجناح المسلح لحركة “حماس”، محمد ضيف قد أعلن، السبت الماضي (7 تشرين أول/أكتوبر)، انطلاق عملية “طوفان الأقصى”، وذلك بعد إطلاق مئات الصواريخ من غزة باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة.