مسيرات شعبية أردنية اليوم الجمعة نصرة لغزة.. والأمن العام يدعو للتقيّد بمواقع تجمع محددة وعدم تجاوزها/ 8 فيديو
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جرينتش+2 12:36
بينهم جنرال كبير.. جيش العدو ينشر قائمة جديدة بأسماء 12 قتيلاً عسكرياً في “طوفان الأقصى”، وبما يرفع قتلاه إلى 258
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