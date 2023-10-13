مسيرات شعبية أردنية اليوم الجمعة نصرة لغزة.. والأمن العام يدعو للتقيّد بمواقع تجمع محددة وعدم تجاوزها/ 8 فيديو
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جرينتش+2 12:36
المستوطنة التي أفرج عنها القسام تتحدث: “لم يتعرضوا لي وللأطفال وعاملونا باحترام”/ فيديو
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