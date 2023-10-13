الأقصى شبه فارغ بعدما منع العدو وصول حشود المصلين اليه اليوم

القدس – حولت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة القدس وبلدتها القديمة إلى ثكنة عسكرية، قبيل صلاة الجمعة اليوم.

فقد انتشرت الشرطة الإسرائيلية بشكل مكثف ومنعت المصلين من الوصول إلى المسجد الأقصى لأداء صلاة الجمعة، باستثناء مَن هم فوق سبعين عاماً، وذلك مع دخول المواجهات منذ إطلاق عملية “طوفان الأقصى” ضد الاحتلال يومها السابع.

كما انتشرت قوات كبيرة من الشرطة الإسرائيلية في محيط البلدة القديمة وأزقتها وأقامت الحواجز على مداخلها.

وكشفت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس أن “البلدة القديمة محاصرة تماماً إذ يُدخَل فقط من هم فوق 70 عاماً”، مضيفة أن “المسجد الأقصى شبه فارغ من المصلين”.

وأوضح شهود عيان أن “البلدة القديمة ومحيطها تشبه الثكنة العسكرية مع الانتشار الكبير للشرطة الإسرائيلية فيها، التي تمنع غير السكان من دخولها”.