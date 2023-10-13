استشهاد صحفي وإصابة مراسلة ومصور بقصف صهيوني جنوبي لبنان/ فيديو

استشهد مصور صحفي وأصيب 3 آخرون -بينهم مراسلة ومصور الجزيرة- في قصف إسرائيلي على سيارتهم بعلما الشعب جنوبي لبنان.

وقال مدير مكتب الجزيرة في لبنان، مازن إبراهيم إن مصور رويترز عصام عبد الله استشهد، فيما نُقل الزميلان في شبكة الجزيرة كارمن جوخدار وإيلي براخيا إلى المستشفى بعد إصابتهما في قصف إسرائيلي على سيارات الأطقم الصحفية في علما الشعب.

وأضاف إبراهيم أن سيارة الجزيرة احترقت بالكامل بعد استهدافها بصاروخ موجه بشكل مباشر.

وذكر أن الصحفيين كانوا فوق تلة لرصد الأحداث في جنوب لبنان وكانو يضعون إشارات للتعريف بهم بوصفهم صحفيين، ولم يكونوا قريبين من أي موقع عسكري تابع للجيش اللبناني أو حزب الله.

تغطية ابخارية| الاحتلال يستهدف الصحفيين في جنوب لبنان pic.twitter.com/uXZlUfs2UI — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) October 13, 2023